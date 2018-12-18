إقالة مورينيو تكلف مانشستر يونايتد مبلغا ضخما

سيتحمل نادي مانشستر يونايتد مبلغا ضخما عقب قرار إقالته لمدرب الفريق جوزيه مورينيو، اليوم الثلاثاء، على خلفية النتائج السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسلطت الصحف الإنجليزية خلال الساعات الأخيرة الضوء على المبلغ الذي سيتعين على إدارة يونايتد دفعه نظير إقالة المدرب البرتغالي، الذي تولى قيادة الفريق في صيف 2016 وفشل في موسمه الثالث.

وبحسب تلك التقارير، فإن إقالة مورينيو وفسخ تعاقده الذي كان سيربطه بالنادي حتى عام 2020، ستكلف خزائن نادي "الشياطين الحمر" 26 مليون يورو، وذلك بعد رفع قيمة راتبه السنوي في آخر تجديد للعقد من 10 إلى 15 مليون يورو.

وكان مورينيو قد استبعد فكرة إقالته خلال مقابلة أجراها مع صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية في سبتمبر الماضي، وقال "يقولون إنني في خطر، لكني لا أظن ذلك، هل لديك فكرة عن الأموال التي سيتعين عليهم دفعها لي إذا ما أقالوني؟".

وكان المدرب الملقب بـ"سبيشيال وان" قد تولى مسؤولية الفريق في مايو 2016 بعقد يمتد إلى 3 مواسم خلفا للهولندي لويس فان خال، وقاد الفريق في 144 مباراة فاز في 84 منها وتعادل في 31 وخسر في 29.

وتحت قيادته هذا الموسم حقق الفريق نتائج سلبية في البريميرليغ، حيث تعرض لـ5 هزائم في 17 جولة كلها بثلاثية، آخرها السقوط في أنفيلد أمام ليفربول بـ3 أهداف لواحد، ليتراجع عن "الريدز" أصحاب صدارة البطولة بـ19 نقطة، وكذلك بـ11 نقطة عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وأكد نادي "الشياطين الحمر" في بيانه الصادر اليوم عن تعيينه مايكل كاريك كمدرب مؤقت، لحين الاستقرار على مدرب جديد.

المصدر: EFE