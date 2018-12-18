 
مباشر

ليفربول يلقب صلاح بـ"المبدع" احتفالا باليوم العالمي للغة العربية

الرياضة

ليفربول يلقب صلاح بـ
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l7n8

نشر نادي ليفربول الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو لنجوم الفريق في اليوم العالمي للغة العربية.

وكتب النادي بعض العبارات التي تصف نجوم الفريق باللغة العربية، " كالمنقذ والعملاق والعقل المدبر والقناص والقائد، وعلقت على هدف صلاح "بالمبدع"، ليختم الموقع الفيديو ببيت شعر لأمير الشعراء أحمد شوقي، "إن الذي ملأ اللغات محاسنا.. جعل الجمال وسره في الضاد".

واستعاد "الريدز" صدارة الدوري الإنجليزي مرة أخرى برصيد 45 نقطة، متفوقا على منافسه الأول بطل البريميرليغ مانشستر سيتي بنقطة واحدة.

المصدر:twitter@LFC_Arabic

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر..كلمة بوتين في وزارة الدفاع الروسية