تعرف على الأسماء المرشحة لخلافة مورينيو في تدريب الشياطين الحمر

بدأ مانشستر يونايتد الإنجليزي، البحث عن مدير فني جديد ليقود الفريق في الفترة المقبلة، عقب رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو، عن منصبه.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، يتصدر قائمة المرشحين لتولي المهمة الفنية لليونايتد، في ظل تفرغه الحالي، بعد تركه النادي الملكي الصيف الفائت.

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وأضافت الصحيفة أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، هو أحد المرشحين أيضا، موضحة أنه رغبة قديمة لمانشستر يونايتد، خاصة وأنه يناسب النادي، وقادر على بدء مشروع طويل المدى، مشيرة إلى أن تجديد عقده مع السبيرز هو العقبة الوحيدة، وسيكون التعاقد معه مكلفا للغاية.

وأوضحت الصحيفة أن أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي السابق، هو أيضا ضمن المرشحين، بجانب ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس وريان غيغز مدرب منتخب ويلز الحالي، وليوناردو جارديم، المدرب السابق لموناكو الفرنسي.

المصدر: وكالات