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أسهم مانشستر يونايتد ترتفع في البورصة بعد رحيل مورينيو

الرياضة

أسهم مانشستر يونايتد ترتفع في البورصة بعد رحيل مورينيو
Reuters
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ارتفعت أسهم مانشستر يونايتد المدرجة في بورصة فرانكفورت في المعاملات المبكرة بعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو عن النادي، في إشارة إلى ترحيب المساهمين بهذه الخطوة بعد بداية سيئة للموسم.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع السهم بواقع 1.4 بالمئة، بعد أن زاد مكاسبه عقب أنباء إقالة المدرب البرتغالي.

ولم يبدأ بعد التداول في الولايات المتحدة، موقع الإدارج الرئيسي لمانشستر يونايتد.

وكان النادي، أصدر بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، وجه خلاله الشكر للمدرب، على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وجاء في البيان: "النادي يشكر جوزيه على عمله خلال الفترة الماضية في مانشستر يونايتد، ونتمنى له النجاح في المستقبل".

المصدر: رويترز

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