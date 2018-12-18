أسهم مانشستر يونايتد ترتفع في البورصة بعد رحيل مورينيو

ارتفعت أسهم مانشستر يونايتد المدرجة في بورصة فرانكفورت في المعاملات المبكرة بعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو عن النادي، في إشارة إلى ترحيب المساهمين بهذه الخطوة بعد بداية سيئة للموسم.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع السهم بواقع 1.4 بالمئة، بعد أن زاد مكاسبه عقب أنباء إقالة المدرب البرتغالي.

ولم يبدأ بعد التداول في الولايات المتحدة، موقع الإدارج الرئيسي لمانشستر يونايتد.

وكان النادي، أصدر بيانا رسميا عبر موقعه الإلكتروني، وجه خلاله الشكر للمدرب، على الفترة التي قضاها داخل النادي.

وجاء في البيان: "النادي يشكر جوزيه على عمله خلال الفترة الماضية في مانشستر يونايتد، ونتمنى له النجاح في المستقبل".

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.



We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC — Manchester United (@ManUtd) 18 декабря 2018 г.

المصدر: رويترز