الأهلي يؤكد صعوبة مشاركة أحمد فتحي في مباراته القادمة بدوري الأبطال

تقلصت فرص أحمد فتحي لاعب الأهلي المصري باللحاق بمباراة جيما الإثيوبي، لعدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الفائت.

ورغم جهود الجهاز الطبي لإعداد فتحي للمباراة، إلا أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب على مدار اليومين الماضيين تؤكد صعوبة مشاركته في لقاء جيما الإثيوبي المقررة الأحد المقبل في إثيوبيا ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

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ويسافر الأهلي إلى إثيوبيا بعد غد الخميس إثر تأجيل اللقاء 48 ساعة، حيث سيقام الأحد المقبل بدلا من الجمعة علما بأن مباراة الذهاب ببرج العرب انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة.

وقال طبيب نادي الأهلي الدكتور خالد محمود: "من الطبيعي أن تستغرق إصابة فتحي وقتا طويلا بسبب المجهود الكبير الذي يبذله اللاعب على أرض الملعب، كما أن الجهاز الطبي يفضل عدم الاستعجال في الدفع به"، موضحا أن اللاعب قد يكون جاهزا للعب عقب رحلة إثيوبيا.

المصدر: youm7.com