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راموس : غياب رونالدو لن يؤثر علينا في كأس العالم للأندية

الرياضة

راموس : غياب رونالدو لن يؤثر علينا في كأس العالم للأندية
AFP ANDER GILLENEA
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قال سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد الإسباني، أن غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف الملكي، بعد انتقاله ليوفنتوس الإيطالي، لن يؤثر على أداء الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية قال راموس: "بالنسبة لغياب رونالدو فأعتقد أنه لن يكون هناك فرق كبير على أرضية الملعب، رغم أنه كان لاعبا حاسما بالنسبة لنا".

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وأضاف: "سننافس بنفس الفلسفة التي يتبعها النادي دائما وهي الفوز".
واختتم قائلا: "لدينا ذكريات جيدة في هذه المسابقة، وهي بطولة قصيرة ولا يوجد أي مجال للخطأ، فنحن نلعب نصف النهائي ثم النهائي، ونريد أن نعود للوطن بالكأس".

ويخوض ريال مدريد مباراته الأولى في كأس العالم للأندية ضد "كاشيما أنتلرز" الياباني، غدا الأربعاء، في الدور نصف النهائي.

المصدر: وكالات

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