لاعبو الوحدة السعودي يرحبون بالمصري ميدو في بداية مهمته التدريبية (صور)

بدأ المصري أحمد حسام "ميدو" مهامه رسميا، كمدرب لفريق الوحدة السعودي، خلفا للبرازيلي فابيو كاريللي المقال مؤخرا من منصبه.

وقاد ميدو تدريبات الوحدة مساء أمس، على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.

جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة تحت قيادة المدرب المصري أحمد حسام " ميدو " . #الوحدةpic.twitter.com/jGXZhuRSdK — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) December 17, 2018

واستقبل لاعبو الوحدة مدربهم الجديد بترحاب شديد، قبل أن يعقد معهم اجتماعا على أرض الملعب، شرح فيه الخطوط العريضة لأسلوب عمله.

جانب من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مساء اليوم على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة تحت قيادة المدرب المصري أحمد حسام " ميدو " . #الوحدةpic.twitter.com/rWn5qGrYDf — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) December 17, 2018

وسبق لإدارة الوحدة أن أعلنت أول أمس، عن التعاقد مع ميدو كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم، والعمل كمدير فني للفريق لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام " ميدو " للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد .#الوحدةpic.twitter.com/scQnlRNzhv — نادي الوحدة السعودي (@alwehdaclub1) December 16, 2018

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ويحتل الوحدة المركز الـ6 برصيد 21 نقطة، بعد مضي 13 جولة من الدوري السعودي لكرة القدم.

المصدر: وكالات