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لاعبو الوحدة السعودي يرحبون بالمصري ميدو في بداية مهمته التدريبية (صور)

الرياضة

لاعبو الوحدة السعودي يرحبون بالمصري ميدو في بداية مهمته التدريبية (صور)
alwehdaclub1/twitter
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بدأ المصري أحمد حسام "ميدو" مهامه رسميا، كمدرب لفريق الوحدة السعودي، خلفا للبرازيلي فابيو كاريللي المقال مؤخرا من منصبه.

وقاد ميدو تدريبات الوحدة مساء أمس، على رديف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.

واستقبل لاعبو الوحدة مدربهم الجديد بترحاب شديد، قبل أن يعقد معهم اجتماعا على أرض الملعب، شرح فيه الخطوط العريضة لأسلوب عمله.

وسبق لإدارة الوحدة أن أعلنت أول أمس، عن التعاقد مع ميدو كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم، والعمل كمدير فني للفريق لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

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ويحتل الوحدة المركز الـ6 برصيد 21 نقطة، بعد مضي 13 جولة من الدوري السعودي لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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