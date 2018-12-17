أتالانتا يمنح ميلان هدية ثمينة بالفوز على لاتسيو في "الكالتشيو"

حقق أتالانتا فوزا ثمينا على ضيفه لاتسيو 1-0، اليوم الاثنين، ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للاعبه دوفان زاباتا الذي أحرز الهدف في الدقيقة الأولى من المباراة.

وبهذا الفوز، رفع أتالانتا رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس، بينما بقي لاتسيو في المركز الخامس برصيد 25 نقطة، ليحافظ بذلك ميلان على المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

المصدر: وكالات