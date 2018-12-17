الأهلي يعبر مفاجآت النجوم في الدوري المصري

واصل الأهلي تقدمه نحو المربع الذهبي بفوز رابع تواليا على حساب ضيفه النجوم 2-0، اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ12 في الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل مروان محسن في (د.31) ومؤمن زكريا في (د.90+3) هدفي النادي الأحمر، فارتفع رصيده إلى 23 نقطة صعد بها إلى المركز الخامس، في حين توقف رصيد النجوم عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر.

وحرص المدرب الجديد للأهلي الأوروغواياني مارتن لاسارتي على التواجد في المدرجات لمتابعة المباراة غداة إعلان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تعاقده معه لمدة موسم ونصف الموسم، على أن يبدأ مهمته رسميا بعد إياب الدور 32 من دوري أبطال أفريقيا ضد جيما آبا جيفار الإثيوبي (الذهاب 2-0).

المصدر: أ ف ب