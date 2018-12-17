قرعة ربع نهائي البطولة العربية.. ديربي مغاربي ومواجهة مصرية سعودية

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية، والتي أجريت في مدينة أبو ظبي الإماراتية، اليوم عن ديربي مغاربي بين الرجاء البيضاوي المغربي ونظيره النجم الساحلي التونسي.

ترقب لمزيد من الإثارة والمنافسة في مباريات دور الـ 8..#كاس_زايد_للاندية_الابطالpic.twitter.com/6W4KhThOW7 — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 17, 2018

كما أوقعت القرعة، الهلال السعودي في مواجهة الاتحاد الإسكندري المصري.

مواجهات دور ربع النهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال ..



بالتوفيق لجميع الأندية.. pic.twitter.com/EJKbh3gm8S — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 17, 2018

وجاءت قرعة ربع نهائي البطولة العربية للأندية (كأس زايد) على النحو التالي:



- الهلال السعودي ضد الاتحاد الإسكندري المصري



- الوصل الإماراتي ضد الأهلي السعودي



- الرجاء البيضاوي المغربي ضد النجم الساحلي التونسي



- مولودية الجزائر ضد المريخ السوداني

المصدر: وكالات