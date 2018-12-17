تأجيل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في دوري أبطال أفريقيا
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل مواجهة الأهلي المصري مع مضيفه جيما الإثيوبي فى إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وتأجلت المباراة لمدة 48 ساعة بسبب بعض الاضطرابات الأمنية في إثيوبيا، بحسب مصادر إعلامية.
وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي وجيما فى برج العرب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون مقابل.
المصدر: وكالات
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