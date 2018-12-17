قرعة الدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات مثيرة

أسفرت قرعة دور الـ32 للدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الاثنين، عن مباريات قوية ومثيرة، وخاصة لممثلي روسيا، زينيت بطرسبورغ، وكراسنودار.

وسيواجه فريق زينيت بطرسبورغ فريق فنربختشة التركي، بينما سيلتقي كراسنودار مع باير ليفركوزن الألماني .

وفيما يلي نتيجة قرعة دور الـ(32) لـ "يوروبا ليغ" كاملة:

فيكتوريا بلزن (التشيك) - دينامو زغرب (كرواتيا)

كلوب بروج (بلجيكا) - ريد بول سالزبورغ (النمسا)

رابيد فيينا (النمسا) - إنتر ميلان (إيطاليا)

سلافيا براغ (التشيك) - جينك (بلجيكا)

كراسنودار (روسيا) - باير ليفركوزن (ألمانيا)

زيوريخ (سويسرا) - نابولي (إيطاليا)

مالمو (السويد) - تشيلسي (إنجلترا)

شاختار دونيتسك (أوكرانيا) - آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا)

سيلتيك (إسكتلندا) - فالنسيا (إسبانيا)

رين (فرنسا) - ريال بيتيس (إسبانيا)

أولمبياكوس (اليونان) - دينامو كييف (أوكرانيا)

لاتسيو (إيطاليا) - إشبيلية (إسبانيا)

فنربختشة (تركيا) - زينيت بطرسبورغ (روسيا)

سبورتينغ لشبونة (البرتغال) - فياريال (إسبانيا)

باتي بوريسوف (بيلاروس) - آرسنال (إنجلترا)

غلطة سراي (تركيا) - بنفيكا (البرتغال).

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي يومي 12 و14 فبراير المقبل، في حين تلعب مباريات الإياب يومي 20 و21 من الشهر ذاته.

وستقام المباراة النهائية للبطولة في العاصمة الأذربيجانية باكو في الـ29 من مايو 2019.

المصدر: RT