قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال تسفر عن مواجهات قوية

أسفرت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الاثنين، في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات قوية.

وسيواجه شالكة الألماني مانشستر سيتي الإنجليزي، على أن يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني بيوفنتوس الإيطالي.

وسيقابل مانشستر يونايتد الإنجليزي باريس سان جيرمان الفرنسي، بينما سيلعب توتنهام ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وسيلاقي ليون الفرنسي برشلونة الإسباني، فيما سيواجه روما الإيطالي بورتو البرتغالي.

وسيلتقي أياكس الهولندي بريال مدريد الإسباني، على أن يلعب بايرن ميونيخ الألماني ضد ليفربول الإنجليزي.

وكان من المنتظر أن تسفر القرعة عن لقاءات قوية، بالنظر إلى تأهل فرق كبرى إلى الدور ثمن النهائي، خصوصا من إسبانيا وألمانيا وإنجلترا.

وستقام مباريات الذهاب أيام 12 و13 و19 و20 فبراير المقبل، على أن تجرى مواجهات الإياب أيام 5 و6 و12 و13 مارس.

تجدر الإشارة إلى أن النهائي هذا العام سيقام في الأول من يونيو 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق الأتلتيكو.

المصدر: RT