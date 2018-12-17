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كيف احتفل الفرعون صلاح بفوز الريدز على الشياطين الحمر؟

الرياضة

كيف احتفل الفرعون صلاح بفوز الريدز على الشياطين الحمر؟
Reuters
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شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي معجبيه فرحة فوز فريقه على ضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما أمس وانتهت بفوز الريدز 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ17 من البريميرليغ.

وشارك صلاح، متابعيه ومحبيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بصور فرحته وزملائه بالفريق أثناء احتفالهم بتسجيل الأهداف في مرمى مانشستر يونايتد.

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ويتربع ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متقدما بنقطة على مانشستر سيتي، الوصيف صاحب الـ44 نقطة.

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المصدر: وكالات

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