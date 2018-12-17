كيف احتفل الفرعون صلاح بفوز الريدز على الشياطين الحمر؟

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي معجبيه فرحة فوز فريقه على ضيفه مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما أمس وانتهت بفوز الريدز 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ17 من البريميرليغ.

وشارك صلاح، متابعيه ومحبيه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي بصور فرحته وزملائه بالفريق أثناء احتفالهم بتسجيل الأهداف في مرمى مانشستر يونايتد.

ويتربع ليفربول على قمة الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، متقدما بنقطة على مانشستر سيتي، الوصيف صاحب الـ44 نقطة.

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المصدر: وكالات