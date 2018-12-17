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عمالقة أوروبا تترقب قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال

الرياضة

عمالقة أوروبا تترقب قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال
Reuters Kai Pfaffenbach
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم بشكل عام وفي أوروبا بشكل خاص اليوم عند الساعة 14:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة إلى مدينة نيون السويسرية حيث تسحب قرعة دور الـ16 للتشامبيونزليغ.

وتترقب الفرق الأوروبية الكبرى القرعة بفارغ الصبر، للتعرف على منافسيها في الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

وقسمت الفرق الـ16 المتأهلة لهذا الدور إلى مستويين، ضم الأول متصدري المجموعات الثماني خلال دور المجموعات، والثاني الفرق التي احتلت المركز الثاني، وينص نظام القرعة على تجنب مواجهة فريقين من البلد ذاته، أو كانا ضمن المجموعة ذاتها، كما ستستضيف فرق المستوى الثاني لقاءات الذهاب على أرضها.

وفي النسخة الحالية تأهلت 3 فرق إسبانية لدور الـ16، مقابل 4 أندية إنجليزية، و3 من ألمانيا، وفريقين من إيطاليا، وفريقين من فرنسا، وفريق من كل من البرتغال وهولندا.

المستوى الأول: برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند الألمانيان، ويوفنتوس الإيطالي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وبورتو البرتغالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

المستوى الثاني: أندية ليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزية، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وروما الإيطالي، وشالكة الألماني، وأياكس أمستردام الهولندي، وأولمبيك ليون الفرنسي.

وتقام مباريات ذهاب دور ثمن النهائي في 12 و13، و19 و20 فبراير المقبل، والإياب في 5 و6، و12 و13 مارس المقبل.

المصدر: وكالات

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