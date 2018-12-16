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ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة

الرياضة

ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة
AFP Adrian DENNIS
ساوثهامبتون يهزم آرسنال ويكبده الهزيمة الأولى بعد 22 مباراة
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أنهى نادي ساوثهامبتون سلسلة اللاهزيمة لآرسنال عند 22 مباراة، بفوزه عليه (3-2)، في لقاء أقيم اليوم لحساب المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمير ليغ".

وأحرز أهداف ساوثهامبتون، داني إنغز في الدقيقتين (20 و44)، والبديل تشارلي أوستين، في الدقيقة (85)، بينما جاء هدفا آرسنال عن طريق الأرميني هنريك مخيتريان، في الدقيقتين (28 و53).

وبهذه الخسارة تجمد رصيد "المدفعجية" عند 34 نقطة، في المركز الخامس، بينما تقدم ساوثهامبتون، الذي حقق فوزه الثاني فقط هذا الموسم، من المركز الـ20 الأخير إلى المرتبة الـ17، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

المصدر: وكالات

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