نادي إشبيلية يكرم ضيفه جيرونا بثنائية ويقفز إلى صدارة "الليغا" مؤقتا
AFP CRISTINA QUICLER
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حقق نادي إشبيلية فوزا ثمينا على ضيفه جيرونا بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت اليوم لحساب المرحلة الـ16 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل ثنائية الفريق الأندلسي، الأرجنتيني إيفيرا بانيغا من ركلة جزاء، وبابلو سارابيا، في الدقيقتين (55 و64).
وارتقى إشبيلية بهذا الفوز إلى صدارة "الليغا" مؤقتا برصيد 31 نقطة، وهو نفس رصيد أتلتيكو مدريد الذي تغلب أمس على مضيفه بلد الوليد (3-2)، وبرشلونة الذي يحل اليوم ضيفا ثقيلا على ليفانتي.
في المقابل تجمد رصيد جيرونا عند 20 نقطة ويشغل المركز الـ12.
المصدر: RT
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