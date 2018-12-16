شاهد.. مشجعون غاضبون يرشقون حكم الراية بكرات الثلج

عبرت جماهير فريق بارتيزان الصربي عن غضبهم بطريقة غير تقليدية من طريقة التحكيم خلال مباراة فريقهم ضد ضيفه "ماتشفا"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري المحلي لكرة القدم.

وقامت الجماهير القليلة المتجمعة في مدرجات الملعب المغطاة بالثلوج، برمي كرات الثلج على حكم الراية، تعبيرا عن رفضهم لقرارات الطاقم التحكيمي، الذي طرد مدافع فريق بارتيزان، سلوبودان أوروشيفيتش، في الشوط الأول من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

Partizan Belgrade fans "attacking" referee during match against Mačva last night ☃️ pic.twitter.com/7b3rwlsts7 — When Sunday Comes (@WSCsupporters) 15 декабря 2018 г.

ويحتل بارتيزان المركز الثالث في الدوري، الذي يشارك فيه 16 فريقا، بينما يشغل "ماتشفا" المركز العاشر.

المصدر: "eurosport.ru"