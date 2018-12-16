مورينيو: صلاح "نووي" وقادر على اللعب في كل مكان وضد أي فريق كان

أسهب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد في الإشادة بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول، عشية مواجهة "الشياطين الحمر" و"الريدز" في الأسبوع الـ17 من "البريمير ليغ".

وقال مورينيو، الذي سبق له الإشراف على تدريب صلاح عندما كان الأخير يدافع عن ألوان نادي تشيلسي والأول مدربا لـ"البلوز": "صلاح يتطور بشكل جيد على جميع المستويات.. كان صبيا سريعا ولكنه هش، وأصبح الآن رجلا سريعا وقويا".

وأكمل المدرب البرتغالي: "حينما جاء صلاح إلى تشيلسي من بازل لم يكن مهيئا نفسيا للعب في ناد كبير في البريميرليغ.. أتذكر عندما أشركته في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي، كان ذلك صعبا عليه.. الآن بات مستعدا للعب في كل مكان وضد أي فريق".

وتابع الداهية مورينيو "صلاح لاعب رائع، ولا يشبه بتاتا ذلك اللاعب الذي استقدمه تشيلسي من بازل.. كان لاعبا واعدا، وأصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم".

وأتم: "في كل مباراة نحلل خصومنا ونقاط ضعفهم، لكن عندما تذهب لمواجهة ليفربول، فأنت تعرف أن هذا الفريق لديه الكثير من نقاط القوة، وصلاح هو التهديد النووي للفرق".

ويقدم النجم المصري أداء رائعا منذ التحاقه بصفوف نادي ليفربول صيف العام الماضي، ويتقاسم حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف مع الغابوني بيير أوباميونغ.

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على صلاح لقيادة الفريق اليوم لتجاوز عقبة ضيفه مانشستر يونايتد، واستعادة صدارة ترتيب الدوري من مانشستر سيتي، الذي انتزعها أمس مؤقتا، عقب فوزه على إيفرتون بثلاثة أهداف.

المصدر: championat.com