مانشستر يونايتد يمدد عقد سمولينغ حتى عام 2022

مدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقد مدافعه كريس سمولينغ ثلاث سنوات ونصف، مع إمكانية تمديده لعام إضافي.

وأصدر اليونايتد بيانا قال فيه: "يسعد مانشستر يونايتد الإعلان بأن كريس سمولينغ قد وقع عقدا جديدا مع النادي سيبقيه في صفوفه حتى يونيو 2022 مع إمكانية تجديده لعام إضافي".

أما اللاعب فأعرب عن سعادته بتجديد العقد بقوله "إنه موسمي التاسع مع النادي وأنا سعيد لمواصلة عملية تطوير مستواي مع الفريق".

وأضاف "إنه فخر كبير الدفاع عن ألوان مانشستر يونايتد وتركيزنا الآن منصب على البرنامج المضغوط خلال فترة أعياد نهاية السنة".

وتوج سمولينغ بطلا للدوري الإنجليزي مرتين مع مانشستر يونايتد، وأحرز كأس إنجلترا مرة واحدة، والدوري الأوروبي في مناسبة واحدة أيضا، وخاض 307 مباريات في صفوفه منذ انتقاله إليه قادما من فولهام عام 2010.

المصدر: أ ف ب