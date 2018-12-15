ماورو يقود أفاعي ميلانو للفوز بهدف سجله على طريقة "بانينكا" (فيديو)
Reuters
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خرج فريق إنتر ميلان من عنق الزجاجة أمام ضيفه أودينيزي، بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين فريق إنتر ميلان "الأفاعي" بالفضل الكبير في انتصاره لقائده المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له من ضربة جزاء نفذها على طريقة "بانينكا"، في الدقيقة 76، من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيبي مياتزا".
ويشغل إنتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو، برصيد 32 نقطة، بينما يحتل أودينيزي المركز السابع عشر حتى الآن، في الدوري.
المصدر: "silatv"
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