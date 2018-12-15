مونديال الأندية.. الزعيم الإماراتي يقسو على الترجي التونسي

ألحق العين الإماراتي هزيمة ساحقة بضيفه الترجي الرياضي التونسي (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، ضمن الدور الثاني من النسخة الـ 15 لبطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم.

إقرأ المزيد

وتناوب على تسجيل ثلاثية الزعيم الإماراتي كل من، المدافع العيناوي محمد أحمد ولاعب خط الوسط المصري حسين الشحات، والمهاجم بندر محمد الأحبابي، في الدقائق (3، 18، 60) على الترتيب، من عمر المباراة التي جرت على ملعب هزاع بن زايد.

وكان العين الذي يشارك لأول مرة في البطولة بصفته بطلا لدوري الدولة المستضيفة للبطولة،

وسيكون نادي العين على موعد، في الدور ما قبل النهائي يوم الثلاثاء القادم، مع فريق ريفر بليت الأرجنتيني، بطل كأس الليبرتادوريس.

ويشارك العين لأول مرة في المونديال وبصفته بطلا لدوري الدولة المستضيفة للبطولة، وتغلب في الدور الأول على فريق ويلنغتون النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، بركلات الجزاء الترجيحية.

إقرأ المزيد

بينما سيكتفي الترجي الرياضي، بطل إفريقيا، بالمنافسة على المركز الخامس في البطولة، ضد منافسه ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي، الذي خسر بدروه أمام كاشيما انتلرز الياباني، بطل آسبا، بهدفين مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعتهما، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: وكالات