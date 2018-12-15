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البايرن يقسو على هانوفر برباعية في عقر داره

الرياضة

البايرن يقسو على هانوفر برباعية في عقر داره
Globallookpress
البايرن يقسو على هانوفر برباعية في عقر داره
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تغلب نادي بايرن ميونيخ بنتيجة عريضة (4-0) على مضيفه هانوفر، في مباراة جمعتهما اليوم ضمن المرحلة الـ15 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق البافاري، جوشوا كيميش، ودافيد ألابا، وسيرج غنابري، وروبيرت ليفاندوفسكي، في الدقائق (2، 29، 53 و62).

ورفع البايرن رصيده بهذا الفوز إلى 30 نقطة في المركز الثالث في جدول ترتيب "البوندسليغا"، بفارق 6 نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند، الذي يواجه في وقت لاحق اليوم ضيفه فيردر بريمن، بينما واصل هانوفر تخبطه في المركز الـ18 الأخير برصيد 10 نقاط.

المصدر: RT

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