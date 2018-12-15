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الحزم يفجر مفاجأة مدوية في الدوري السعودي (فيديو)

الرياضة

الحزم يفجر مفاجأة مدوية في الدوري السعودي (فيديو)
دوري بلس/YOUTUBE.COM
الحزم يفجر مفاجأة مدوية في الدوري السعودي (فيديو)
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أطلق الحزم مفاجأة من العيار الثقيل في الدوري السعودي لكرة القدم بإلحاق الهزيمة الأولى بمضيفه المتصدر الهلال (2-1)، في مباراة أقيمت اليوم لحساب المرحلة الـ13 من المسابقة.

ووضع المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميس أصحاب الأرض في المقدمة بتسجيله الهدف الأول بحلول الدقيقة (18)، قبل أن يرد الحزم بقوة وبهدفين متتاليين، أحرزهما محمد الصعيري، وفاغنر أليمار، في الدقيقتين (46 و80).

وبهذه النتيجة ظل الهلال في الصدارة بـ32 نقطة، بينما صعد الحزم إلى المركز الـ11 بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة.

المصدر: وكالات

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