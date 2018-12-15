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المغربي بنعطية يتفاعل بشكل رائع مع فوز صلاح بجائزة "بي بي سي"

الرياضة

المغربي بنعطية يتفاعل بشكل رائع مع فوز صلاح بجائزة
Reuters MAXIM SHEMETOV
المغربي بنعطية يتفاعل بشكل رائع مع فوز صلاح بجائزة "بي بي سي"
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تفاعل الدولي المغربي مهدي بنعطية مدافع نادي يوفنتوس مع تتويج المصري محمد صلاح هداف ليفربول بجائزة "بي بي سي" لأفضل لاعب إفريقي لعام 2018، بنشر تدوينة عبر حسابه الرسمي في تويتر.

وكتب قائد أسود الأطلس: "ما شاء الله أخي" وأرفق التغريدة بإشارات التأييد والإعجاب.

وكان بنعطية ضمن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة "بي بي سي"، إلا أنه حل في المركز الثالث خلف السنغالي ساديو ماني، صاحب المركز الثاني، وصلاح، الذي توج بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته.

المصدر: تويتر

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