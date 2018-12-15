دراجي يستعرض لـRT حظوظ مصر لاستضافة كأس إفريقيا

بعد رفض المغرب الترشح لاحتضان بطولة كأس إفريقيا المقبلة، وإقفال أمس باب الترشيحات أمام الدول الراغبة في تنظيم هذه التظاهرة، اقتصرت المنافسة على استضافة البطولة القارية بين دولتين.

فغداة انسحاب المغرب المفاجئ من الترشح لخوض سباق تنظيم النسخة الـ32 من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 بدلا من الكاميرون، التي سحب منها شرف الاستضافة على خلفية تأخرها في إنجاز أعمال البنى التحتية والملاعب، قدم الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيحه لتنظيم أكبر حدث كروي على مستوى القارة السمراء، قبل أن يتبعه اتحاد جنوب إفريقيا، لتقتصر المنافسة بين البلدين لاحتضان أول كأس إفريقيا تقام في فصل الصيف بمشاركة 24 منتخبا (تقام عادة شتاء وبمشاركة 16 فريقا).

الموقع العربي لشبكة RT تواصل مع حفيظ دراجي، الإعلامي الجزائري والمعلق في شبكة قنوات "BEIN SPORTS" القطرية، واستقى رأيه حول حظوظ مصر في سباقها للفوز بشرف تنظيم العرس الكروي الإفريقي، فأكد أن لمصر وجنوب إفريقيا نفس الحظوظ، على اعتبار أنهما أكثر بلدين لديهما الإمكانيات والتقاليد لاحتضان العرس القاري، بعد المغرب الذي فاجأ كل المتتبعين برفضه الترشح، منوها: "وكأنها اللعنة التي تطارد المغرب في تنظيم الحدث بعد الذي حدث عام 2015 واليوم (المغرب اعتذر عن تنظيم كأس إفريقيا 2015 بسبب تفشي فيروس إيبولا حينها)".

وحول المدة القصيرة الفاصلة بين الإعلان عن بديل الكاميرون وموعد انطلاق نهائيات 2019، أوضح المعلق الجزائري: "بالنسبة لجنوب إفريقيا ومصر ستكون المدة كافية من حيث المنشآت المتوفرة، لكن توفير الظروف الأمنية والسماح لأكثر من 70 ألف مصري لحضور مباريات منتخب بلادهم قد يكون عائقا أمام مصر التي اتخذت منذ مدة إجراءات أمنية لا تسمح بحضور هذا الكم من المناصرين مباريات منتخب الفراعنة، وربما سيكون عائقا للاتحاد المصري المطالَب بإعطاء ضمانات بذلك، وإلا ستكون جنوب إفريقيا أوفر حظا".

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ومع احتمال فوز جنوب إفريقيا بشرف الاستضافة وإمكانية فشل منتخبها في بلوغ النهائيات علق دراجي قائلا: "الكاف هو الاتحاد القاري الوحيد الذي يقوم بتغيير لوائح البطولة كل مرة وحتى أثناء إجراء التصفيات، إذا كان التنظيم من نصيب مصر لن يكون هناك أي مشكل، لأن منتخب مصر تأهل عن مجموعته رفقة تونس، ولو احتلت جنوب إفريقيا أحد المركزين الأول والثاني (في المجموعة الخامسة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا) لن يكون فيه أي إشكال، أما إذا حلت ثالثة (مركز غير مؤهل للنهائيات) فإن "الكاف" سيجد نفسه في مأزق ولا أحد يعرف مخرجه ولا حتى الفتوى التي سيخرج بها الكاف، لكن أغلب الظن أن يتأهل أول المجموعة الخامسة (نيجيريا ضمنت التأهل مبكرا) فقط رفقة جنوب إفريقيا".

وسيخوض منتخب جنوب إفريقيا مباراة مفصلية أمام مضيفه الليبي في مارس المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لـ "كان 2019"، ويكفي "بافانا بافانا" التعادل بأي نتيجة لخطف تأشيرة التأهل.

وستعلن اللجنة التنفيذية لـ"الكاف" عن مستضيف النسخة المقبلة من كأس إفريقيا، خلال الاجتماع الذي ستعقده في التاسع من يناير المقبل، في العاصمة السنغالية داكار.

المصدر: RT

عمر بيكضاض