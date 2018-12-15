جيل جديد من اللاعبين يضع التنس الروسي على الخارطة الدولية

اكتسبت روسيا جيلا جديدا من لاعبي التنس قد يضعها على قمة الكرة الصفراء، مع بروز أمثال اللاعبين كارين خاتشانوف، ودانييل ميدفيديف القريبين من تصنيف العشرة الأوائل.

ولم تعرف روسيا منذ ثماني سنوات هذه الطفرة ودخول أي من لاعبيها الرجال نادي العشرين الأوائل في التصنيف العالمي لمحترفي التنس، باستثناء فترة وجيزة للمخضرم ميخائيل يوجني في عام 2013.

على خطى العملاقين يفغيني كافيلنيكوف، ومارات سافين، ارتقى خاتشانوف إلى المركز الحادي عشر، وميدفيديف إلى السادس عشر في نهاية العام 2018، وذلك بعد حصد كل من الصديقين البالغين 22 عاما ثلاثة ألقاب للمحترفين هذه السنة.

واللاعبان لم يتألقا بمفردهما، إذ برز لفترة أندريه روبليف (21 عاما) قبل تراجعه إلى المركز الخمسين عالميا بسبب معاناته مع الإصابات، وبرصيده لقب دورة أوماغ الكرواتية في 2017 وربع نهائي "فلاشينغ ميدوز".

وحدها الولايات المتحدة تملك لاعبين أكثر تحت 23 عاما في لائحة المئة الأوائل عالميا، لكن روسيا هي الوحيدة التي تملك لاعبين اثنين ضمن العشرين الأوائل.

ويتوقع العارفون بخبايا الكرة الصفراء في روسيا أن يتفوق الجيل الحالي من اللاعبين على نتائج النجمين الروسيين السابقين كافيلنيكوف وسافين.

المصدر: أ ف ب