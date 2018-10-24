تشيلسي يفقد جهود هازارد في الدوري الأوروبي

أعلن تشيلسي الإنجليزي غياب نجمه البلجيكي إيدين هازارد، عن مواجهة الفريق أمام باتي بوريسوف من بيلاروس في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم غدا الخميس بسبب الإصابة.

وصرح الإيطالي ماوريتسيو ساري، المدير الفني، للصحفيين، اليوم الأربعاء، عشية المباراة "هازارد سيغيب عن اللقاء بكل تأكيد، وهو يعاني من إصابة في الظهر".

وأضاف "نحاول حل تلك المشكلة قبل لقاء الفريق أمام بيرنلي، يوم الأحد القادم، بالدوري الإنجليزي".

المصدر: وكالات