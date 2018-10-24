أبطال أوروبا.. بورتو يهزم لوكوموتيف ويتصدر مجموعته

حقق بورتو البرتغالي فوزا كبيرا خارج قواعده، على مضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي،3-1، اليوم الأربعاء، لينفرد بصدارة المجموعة الرابعة، في دوري أبطال أوروبا.

سجّل لبورتو كل من موسى ماريغا في (د.26 من ركلة جزاء) وهيكتور هيريرا في (د.35) وخيسوس كورونا في (د.47) في حين سجل أنتون ميرانشوك هدف لوكوموتيف الوحيد في (د.38).

وتصدر بورتو مجموعته برصيد 7 نقاط أمام شالكه الألماني الثاني (5 نقاط) الذي تعادل مع مستضيفه غلطة سراي التركي من دون أهداف، في حين تذيل لوكوموتيف الترتيب بعد أن تكبد خسارته الثالثة على التوالي.

المصدر: وكالات