آيندهوفن يجبر توتنهام على اقتسام النقاط ويعقد موقفه في دوري الأبطال

فرض آيندهوفن التعادل على ضيفه توتنهام هوتسبير بإحرازه هدف التعادل 2-2 في آخر 3 دقائق، اليوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا.

تقدم أصحاب الأرض عبر المهاجم المكسيكي، هيرفينج لوزانو، في (د.30)، إلا أن الفريق اللندني رد سريعا بهدف تعديل الكفة، بعد 9 دقائق، بقدم البرازيلي لوكاس مورا، وفي الشوط الثاني، وضع النجم هاري كين "السبيرز" في المقدمة، بهدف ثان، في (د.55)، ولعب توتنهام منقوصا في الدقائق العشر الأخيرة، بعد طرد حارسه لوريس ببطاقة حمراء مباشرة، لتدخله على لوزانو خارج المنطقة... واستغل أصحاب الأرض هذا النقص العددي، ليدركوا التعادل قبل النهاية بدقيقتين، بقدم لوك دي يونج.

ورفع الفريقان رصيدهما إلى نقطة واحدة في المجموعة الثانية، مقابل 6 لكل من برشلونة الإسباني وانتر الايطالي المرشحين لحصد بطاقتي التأهل إلى دور الـ16 واللذين يلتقيان في وقت لاحق.

المصدر: وكالات