أبطال أوروبا.. دي ماريا ينقذ سان جيرمان من نابولي في مباراة مثيرة

أنقذ أنخل دي ماريا فريقه باريس سان جرمان من معمعة حسابات مبكرة في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدف التعادل في وقت قاتل أمام ضيفه نابولي 2-2 في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وكان فريق العاصمة الفرنسية في طريقه لتلقي الهزيمة الثانية بعد الأولى أمام ليفربول الإنجليزي، قبل أن ينقذه الجناح الأرجنتيني في الرمق الأخير.

تقدم لورينزو إنسيني لنابولي في (د.29) وتعادل ماركو روي مدافع الضيوف لباريس سان جيرمان بعدما سجل هدفا بالخطأ في مرماه في (د.61).

وأعاد درايس ميرتينز التقدم لنابولي في (د.78)، قبل أن يخطف دي ماريا هدف التعادل لباريس سان جيرمان، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع نابولي رصيده بذلك إلى 5 نقاط، في المركز الثاني، بينما رفع سان جيرمان رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثالث.

المصدر: وكالات