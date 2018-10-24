رباعية نظيفة لدورتموند في شباك أتلتيكو مدريد في أبطال أوروبا

وضع بوروسيا دورتموند الألماني قدما في الدور الإقصائي لدوري أبطال أوروبا، بفوز ثالث تواليا وساحق على مطارده أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0، الأربعاء في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى.

تناوب على رباعية أصحاب الأرض كل من سجل أكسيل فيتسل في (د.38) ورافائيل جيريرو في (د.73 و89) وجادون سانشو في (د.84).

أسود الفيستيفال في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، بينما توقف أتلتيكو عند 6 نقاط، محتلا المركز الثاني.

وفي المجموعة عينها، تعادل بروج البلجيكي وضيفه موناكو الفرنسي 1-1.

المصدر: وكالات