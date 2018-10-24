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من دون ميسي.. برشلونة يحلق بالصدارة بثنائية في شباك إنتر ميلان

الرياضة

من دون ميسي.. برشلونة يحلق بالصدارة بثنائية في شباك إنتر ميلان
Reuters
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فاز برشلونة على ضيفه إنتر ميلان الإيطالي 2-0 بغياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي،الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

سجل لبرشلونة ثنائيته كل من البرازيلي رافيينا في (د.32) وخوردي ألبا في (د.83).

وحلق برشلونة في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما اكتفى إنتر بالمركز الثاني بـ 6 نقاط، يليه توتنهام وآيندهوفين برصيد نقطة واحدة بعد تعادلهما اليوم بنتيجة 2-2.

المصدر: RT

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