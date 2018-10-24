نقطة أولى لكل من بروج وموناكو في أبطال أوروبا

حصد كل من بروج البلجيكي وموناكو الفرنسي نقطته الأولى في المجموعة الأولى من دوري ابطال أوروبا، بتعادلهما الأربعاء 1-1 على ملعب "يان بريدل تاديون" في الجولة الثالثة.

وافتتح المهاجم موسى سيلا التسجيل للضيوف اثر تمريرة أرضية متقنة من الروسي الكسندر غولوفين الذي قاد هجمة مرتدة، وأرسلها سيلا الى يمين الحارس الكرواتي كارلو ليتيتسا لحظة خروجه لملاقاته في (د.32).

وعادل المهاجم البرازيلي ويسلي بكرة رأسية رفعها لاعب الوسط الدولي البلجيكي هانز فاناكن من خارج المنطقة وحولها ويلسي الى يمين الحارس لويك بادياشيلي في (د.40).

وخرج موناكو من سلسلة النتائج السيئة التي أدت إلى إقالة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم، وتعيين نجمه المهاجم الفرنسي السابق تييري هنري بدلا منه.

المصدر: أ ف ب