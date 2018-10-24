إيقاف لاعب تونسي في بلجيكا بتهمة الرشوة والتلاعب بالنتائج

ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن قوات الأمن ألقت القبض على اللاعب الدولي التونسي السابق فابيان بشير كامو وأودعته السجن على خلفية قضية فساد هزت البطولة المحلية منذ أيام.

وأكدت المصادر نقلا عن النيابة العامة البلجيكية أنه قد تمت إدانة كامو (33 عاما) في قضية تبييض أموال ورشوة والانتماء إلى تنظيم إجرامي في إطار التحقيق الذي تم فتحه منذ أيام حول الفساد في المجال الرياضي في بلجيكيا.

يذكر أن فابيان بشير كامو قد لعب في المنتخب التونسي سابقا وخاض 3 مباريات دولية وانضم لعديد الأندية الفرنسية على غرار مارسيليا وايفيان وتروا قبل الالتحاق بالبطولة البلجيكية من بوابة مالينس البلجيكي، إلا أنه بقي دون فريق منذ نهاية الموسم الماضي.

المصدر: وكالات