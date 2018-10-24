رغم المعارضة..‭ ‬إنفانتينو ينوي طرح مقترح لاستحداث بطولتين للتصويت

قال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الأربعاء إن الرئيس جياني إنفانتينو سيطرح خططه المثيرة للجدل بشأن إقامة بطولتين دوليتين جديدتين للتصويت الجمعة قبيل اجتماع مجلس الفيفا.

ومن المحتمل أن تتسبب عملية التصويت في كيجالي في رواندا بحدوث انقسام كبير في الآراء في ظل معارضة أوروبية قوية للفكرة، ومع طلب تقدم به منتدى بطولات الدوري العالمية، الذي يضم 38 رابطة دوري للمحترفين، إلى إنفانتينو الأسبوع الماضي بعدم طرح المسألة للتصويت.

وكشف إنفانتينو عن خططه في مايو لاستحداث بطولة لدوري الأمم حول العالم وكأس العالم للأندية بعد تجديده والتي يقول إنها ستكون مدعومة من جانب مجموعة من المستثمرين "الجادين" المستعدين لإنفاق 25 مليار دولار لمدة 12 عاما تبدأ في 2021.

لكن رابطة بطولات الدوري الأوروبية، التي تمثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الألماني والإسباني وبطولات أخرى، إضافة إلى الاتحاد القاري للعبة كانت ضمن عدد من المؤسسات الأخرى التي اعترضت على إطلاق الخطة في هذه المرحلة.

المصدر: رويترز