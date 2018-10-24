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الروسي خاتشانوف يبلغ ثاني أدوار بطولة فيينا

الرياضة

الروسي خاتشانوف يبلغ ثاني أدوار بطولة فيينا
Globallookpress Maksim Konstantinov
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تأهل الروسي كارين خاتشانوف للدور الثاني من بطولة فيينا النمساوية للتنس، بعد تغلبه على صاحب الأرض دينيس نوفاك، بمجموعتين نظيفتين، اليوم الأربعاء.

وتمكن خاتشانوف، صاحب الـ22 ربيعا، من التغلب على منافسه بمجموعتين مقابل لا شيء، بواقع: 6-3 و7-5، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

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وسيواجه خاتشانوف في الدور القادم للبطولة، البالغ مجموع جوائزها حوالي 2.2 مليون يورو، الياباني كي نيشيكوري الفائز بدوره على الأمريكي فرانسيس تيافوي بمجموعتين مقابل واحدة، بواقع: 7-6 و5-7 و6-2.

المصدر: rsport.ria.ru

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