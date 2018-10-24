فيديو.. عشرات الإصابات في أحداث شغب بعد تأهل الترجي إلى نهائي أبطال أفريقيا

أصيب 51 شخصا غالبيتهم من عناصر الأمن وأوقف 12 من مشجعي نادي الترجي التونسي على خلفية أعمال شغب شهدتها مباراته ضد بريميرو دي أغوستو الأنغولي أمس الثلاثاء في نصف نهائي أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز الفريق التونسي 4-2 وتأهله الى الدور النهائي للمسابقة الإفريقية، إشكالات في المدرجات بين قوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، في مواجهة المشجعين الذين رشقوا عناصرها بالحجارة، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس.

وقال العميد سفيان الزعق المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية لوكالة فرانس برس "أصيب 38 عنصر أمن خلال تدخل القوات الأمنية بعد أن عمد عدد من الجماهير الى رمينا بمقذوفات صلبة من الحجارة والألعاب النارية داخل الملعب".

وأوضح أن المواجهات أدت لوقوع "عدد من المصابين في صفوف الجماهير أغلبها حالات خفيفة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع"، مضيفا أن الدفاع المدني أسعف "13 من المشجعين في المكان".

وأشار الى أن أربعة من عناصر الأمن لا يزالون في المستشفى، وأن بعضهم يعاني من إصابات على مستوى العين وبعض الكسور.

وأكد العميد الزعق "توقيف 12 مشجعا إثر أعمال العنف"، وأنهم لا يزالون موقوفين حتى اليوم.

وسيلاقي الترجي في الدور النهائي للمسابقة الإفريقية، النادي الأهلي المصري الذي بلغ النهائي على حساب وفاق سطيف الجزائري.

المصدر: أ ف ب