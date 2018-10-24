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مشجعون روس يفندون الرواية الإيطالية حول مسؤوليتهم عن حادث مترو الأنفاق بروما

الرياضة

مشجعون روس يفندون الرواية الإيطالية حول مسؤوليتهم عن حادث مترو الأنفاق بروما
Reuters Yara Nardi
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نفى المشجعون الروس الذين تواجدوا في العاصمة الإيطالية أمس مسؤوليتهم عن حادث مترو الأنفاق بروما، وذلك خلال تواجدهم لمواكبة فريق تسيسكا موسكو أمام مضيفه روما ضمن دوري أبطال أوروبا.

وأجمعت شهادات المشجعين الروس الذين كانوا متواجدين في محطة "ريبوبليكا" بمترو أنفاق روما لحظة الحادث، أن التشجيع اقتصر على الأغاني والأهازيج فقط، وأن جميع المشجعين كانوا بوضعية الوقوف على السلم المتحرك الذي انهار بسرعة كبيرة وأسفر عن 30 إصابة متنوعة الخطورة.

وأبدى الشهود العيان الروس عبر وسائل الإعلام الروسية أسفهم الشديد لمحاولة السلطات الإيطالية إلصاق سبب الحادث المؤسف بهم، واتهامهم بأنهم كانوا يقفزون ويرقصون على درجات السلم مما أدى لوقوع الحادث.

واتهم وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني المشجعين الروس بالتسبب بالحادث وقال بأن العشرات من المشجعين الروس كانوا في حالة سكر يقفزون على السلم، الذي لم يصنع للقفز عليه على حد تعبيره.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي ردا عنيفا من المستخدمين الروس، الذين استغربوا محاولة السلطات الإيطالية التنصل من مسؤولياتها، وذَكر المشجعون الروس بتعليقاتهم بأن روسيا استضافت في الصيف الفائت أنجح نسخة من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، فرغم أعداد المشجعين الهائلة من كل أصقاع الأرض لم تسجل أي حادثة لا في مترو ولا في حديقة على كامل الأراضي الروسية، وتم تنظيم المونديال بكل نجاح باعتراف الفيفا والعالم بأسره.

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وذكر مكسيم بورلياي القائم بالأعمال في السفارة الروسية في روما بأن 16 مواطنا روسيا دخلوا إلى المشفى بعد الحادث، 3 منهم في حالة حرجة، فيما تم تخريج 8 أشخاص من المشفى بعد تقديم الإسعافات اللازمة لهم، كما دخل إلى المشفى 4 مواطنيين أوكرانيين.

المصدر: rsport.ria.ru

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