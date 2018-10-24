كاشيما يضرب موعدا مع بيرسيبوليس في نهائي أبطال آسيا

سيواجه كاشيما أنتلرز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا فريق بيرسيبوليس الإيراني بعد مباراة مثيرة في إياب نصف النهائي ضد سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي انتهت بالتعادل 3-3.

وبلغ الفريق الياباني الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه، متفوقا بمجموع المباراتين 6-5 بعدما سبب صدمتين لمنافسه الكوري الجنوبي في نصف النهائي.

تقدم كاشيما بهدف شوتو ياماموتو في (د.25)، قبل أن يسجل سوون ثلاثة أهداف سريعة في الشوط الثاني، عبر ايم سانغ-هيوب في (د.52) وجو سونغ-جين في (د.53) والمونتينيغري ديجان داميانوفيتش في (د.60). وفي حين بدا الفريق الكوري الجنوبي المتوج باللقب عامي 2001 و2002، قريبا من العبور إلى النهائي، رد الفريق الياباني بداية بهدف لدايغو نيشي في (د.64)، قبل أن يحسم البرازيلي سيرجينيو الأمر لصالحه، مسجلا هدفا في (د.82) من تسديدة قوية في الزاوية العليا للشباك الكورية الجنوبية.

ويلتقي كاشيما في الدور النهائي بيرسيبوليس الإيراني الذي بلغ الدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه أيضا، بعد تفوقه على السد القطري 2-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب (تعادلا الثلاثاء 1-1 في طهران إيابا، بعد فوز الفريق الإيراني 1-0 في الدوحة ذهابا).

ويقام النهائي بنظام الذهاب والإياب في الثالث من نوفمبر والعاشر منه.

المصدر: أ ف ب