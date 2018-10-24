شاهد.. رونالدو ينشر صورة جديدة تجمعه بفيرغسون

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، اليوم، صورة تجمعه بالمدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون.

وعلق رونالدو قائلا: "مدرب عظيم وفوق هذا كله رجل رائع. علمني الكثير من الأشياء داخل وخارج الملعب. من الممتع رؤيتك في صحة جيدة أيها المعلم".

A great coach and above all a wonderful man. Taught me so many things inside and outside the pitch. Great to see you in good shape, Boss! pic.twitter.com/Ql4dcuJvCW — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 24, 2018

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وعاد رونالدو، أمس الثلاثاء للعب مرة أخرى على أرضية ملعب أولد ترافورد، وشارك في فوز فريق السيدة العجوز على فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة الثامنة (H)، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 4 نقاط في المركز الثاني، يليه في المركز الثالث فالنسيا الإسباني بنقطتين بعد تعادله 1-1 مع يونغ بويز السويسري، الذي حصل على أول نقطة له في دوري الأبطال.

المصدر: وكالات