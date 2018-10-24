الروسي سادولايف يتوّج ببطولة العالم للمصارعة الحرة (فيديو)
توّج الروسي، عبد الرشيد سادولايف، بالميدالية الذهبية لفئة دون 97 كغ في بطولة العالم للمصارعة الحرة التي تستضيفها هنغاريا بالفترة بين 20 و28 أكتوبر الجاري.
Big Move From Day 4 // #BudaWrestle2018pic.twitter.com/3wSovnNS9J— #BudaWrestle2018 (@wrestling) October 23, 2018
وفي المباراة النهاية لفئة دون 97 كغ، تغلب سادولايف على الأمريكي، كايل سنايدر، بنقطتين مقابل لا شيء، واستطاع بذلك ضرب عصفورين بحجر واحد، حيث توّج بالميدالية الذهبية، وثأر من خصمه الأمريكي الذي تغلب عليه في المباراة النهائية في بطولة العالم للعبة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس عام 2017.
Sadulaev Exacts Revenge on Snyder; Russia, Japan Sweep Gold Medals #BudaWrestle2018— #BudaWrestle2018 (@wrestling) October 23, 2018
STORY: https://t.co/9E7PnrHil5pic.twitter.com/D4LqRDoqT4
وسبق للبطل الروسي الفوز ببطولة العالم للمصارعة مرتين بفئة دون 86 كغ، وبذلك يكون قد توّج بالذهب في وزنين مختلفين.
وذهبية سادولايف هي الرابعة لروسيا في البطولة، بالإضافة لذهبية فئة دون 57 كغ التي حصدها زاور أوغويف، وذهبية فئة دون 70 كغ التي توّج بها محمد غازيماغوميدوف، وذهبية فئة دون 74 كغ التي أحرزها زاوربيك سيداكوف.
FINAL MEDAL COUNT for FREESTYLE:— #BudaWrestle2018 (@wrestling) October 23, 2018
🇷🇺RUS-🥇🥇🥇🥇🥉🥉🥈
🇺🇸USA-🥇🥇🥇🥉🥉🥉🥈
🇬🇪GEO-🥇🥈🥉🥉
🇨🇺CUB-🥇🥉🥉
🇯🇵JPN-🥇🥉🥉
🇮🇷IRI-🥉🥉🥉
🇧🇾BLR-🥈🥉
🇹🇷TUR-🥈🥉
🇨🇳CHN-🥈
🇰🇿KAZ-🥈
🇮🇳IND-🥈
🇦🇿AZE-🥈
🇧🇭BRN-🥈
🇲🇳MGL-🥉
🇺🇿UZB-🥉
🇪🇸ESP-🥉
🇮🇹ITA-🥉#BudaWrestle2018
وتتربع روسيا على صدارة جدول ترتيب الميداليات بـ7 ميداليات ملونة، هي 4 ذهبية، وميدالية فضية واحدة، وبرونزيتان.
المصدر: rsport.ria.ru