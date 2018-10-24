الروسي سادولايف يتوّج ببطولة العالم للمصارعة الحرة (فيديو)

توّج الروسي، عبد الرشيد سادولايف، بالميدالية الذهبية لفئة دون 97 كغ في بطولة العالم للمصارعة الحرة التي تستضيفها هنغاريا بالفترة بين 20 و28 أكتوبر الجاري.

وفي المباراة النهاية لفئة دون 97 كغ، تغلب سادولايف على الأمريكي، كايل سنايدر، بنقطتين مقابل لا شيء، واستطاع بذلك ضرب عصفورين بحجر واحد، حيث توّج بالميدالية الذهبية، وثأر من خصمه الأمريكي الذي تغلب عليه في المباراة النهائية في بطولة العالم للعبة التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس عام 2017.

وسبق للبطل الروسي الفوز ببطولة العالم للمصارعة مرتين بفئة دون 86 كغ، وبذلك يكون قد توّج بالذهب في وزنين مختلفين.

وذهبية سادولايف هي الرابعة لروسيا في البطولة، بالإضافة لذهبية فئة دون 57 كغ التي حصدها زاور أوغويف، وذهبية فئة دون 70 كغ التي توّج بها محمد غازيماغوميدوف، وذهبية فئة دون 74 كغ التي أحرزها زاوربيك سيداكوف.

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وتتربع روسيا على صدارة جدول ترتيب الميداليات بـ7 ميداليات ملونة، هي 4 ذهبية، وميدالية فضية واحدة، وبرونزيتان.

المصدر: rsport.ria.ru