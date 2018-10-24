ديبالا يحقق ما فشل فيه مواطناه مارادونا وميسي في دوري أبطال أوروبا

نجح الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، في التفوق على مواطنيه مارادونا وليونيل ميسي، بتسجيله هدفا لفريقه في شباك مانشستر يونايتد، خلال مباراتهما بدوري أبطال أوروبا.

وفاز يوفنتوس على مضيفه مانشستر يونايتد أمس الثلاثاء، بهدف دون رد، أحرزه ديبالا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثامنة، على ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

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ووفقا لموقع "سكاواكا" العالمي للإحصاء، تفوق ديبالا على كل من مارادونا وميسي، إذ لم ينجح الأخيران في التسجيل على ملعب أولد ترافورد، بعد إخفاق مارادونا في ذلك، خلال مارس 1984، وفشل ميسي في الأمر نفسه، خلال أبريل 2008.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 9 نقاط، في صدارة المجموعة الثامنة (H)، بينما تجمد رصيد يونايتد عند 4 نقاط في المركز الثاني، يليه في المركز الثالث فالنسيا الإسباني بنقطتين بعد تعادله 1-1 مع يونغ بويز السويسري، الذي حصل على أول نقطة له في دوري الأبطال.

المصدر: وكالات