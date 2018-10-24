رونالدو يوجه رسالة "عاطفية" لجماهير مانشستر يونايتد

وجّه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، رسالة لجماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، التي احتفت به في ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر.

ونشر رونالدو، صورة عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، وعلق قائلا: "إنه نصر مهم في مباراة عاطفية جدا بالنسبة لي".

وتابع: "كان من الرائع اللعب على أولد ترافورد مرة أخرى، شكرا لجميع المشجعين على هذا الاستقبال والدعم".

كما نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال فيها: " شكرا على الترحيب الحار، دائما أشعر هنا أنني في بيتي".

Thanks for the warm welcome. Always feel at home here. pic.twitter.com/Tr5gny5Z5A — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 22, 2018

إقرأ المزيد

وعاد رونالدو، أمس الثلاثاء للعب مرة أخرى على أرضية ملعب أولد ترافورد، وشارك في فوز فريق السيدة العجوز على فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، بهدف نظيف، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واحتفت جماهير مانشستر يونايتد برونالدو وقامت بالتصفيق له طويلا عقب نهاية اللقاء.

المصدر: وكالات