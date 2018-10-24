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بالفيديو.. رونالدو يحقق حلم أحد مشجعيه بصورة "سيلفي" في معقل الشياطين الحمر

الرياضة

بالفيديو.. رونالدو يحقق حلم أحد مشجعيه بصورة
Reuters Jason Cairnduff
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حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي حلم مشجع شاب، بعد انتهاء مباراة القمة التي جمعت فريقه الحالي مع فريقه الأسبق مانشستر يونايتد ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد صافرة نهاية المباراة التي انتهت بفوز فريق السيدة العجوز بهدف سجله الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، اقتحم شاب مرتديا قميصا لمانشستر يونايتد عليه رقم 7، وهو الرقم الذي يشتهر "الدون" بارتدائه ، وتوجه نحو رونالدو، ولكن حراس الأمن سارعوا إلى الإمساك به.

وتدخل رونالدو، وتحدث مع حراس الأمن لترك المشجع قليلا، قبل أن يقوم بنفسه بالتقاط صورة "سيلفي" مع المشجع الذي شكر "الدون"على لفتته الرائعة هذه.

وتكرر مشهد اقتحام الملعب من قبل مشجعين آخرين خلال مواجهة يوفنتوس ومانشستر يونايتد أمس الثلاثاء، ولكن لم يحالفهم الحظ بالوصول إلى النجم البرتغالي.

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المصدر: وكالات

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