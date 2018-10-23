أبطال أوروبا.. روما يهزم تسيسكا موسكو بثلاثية نظيفة

فاز روما على ضيفه تسيسكا موسكو 3-0، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم المهاجم البوسني الدولي إدين دجيكو بهدفين لروما في (د.30 و43) وتكفل التركي سينجيز أوندير بالهدف الثالث في (د.50).

ويتصدر روما ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحل تسيسكا موسكو في المركز الثالث بأربع نقاط، ثم فيكتوريا بلزن في المركز الأخير بنقطة واحدة.

المصدر: وكالات