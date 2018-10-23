أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي يواصل صحوته وينتزع الصدارة

واصل مانشستر سيتي صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني 3-0 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز الأهداف كل من ديفيد سيلفا في (د.30)، وأيمريك لابورت في (د.35)، وبيرناندو سيلفا في (د.70).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 6 نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ليون الذي سقط في فخ التعادل الثاني تواليا أمام هوفنهايم الألماني (3-3) وتراجع إلى المركز الثاني.

المصدر: وكالات