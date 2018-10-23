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السيدة العجوز يعاقب الشياطين الحمر في "الأولد ترافورد"

الرياضة

السيدة العجوز يعاقب الشياطين الحمر في
Reuters
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قطع فريق يوفنتوس خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، عقب فوزه على مضيفه مانشستر يونايتد 1-0، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا الذي أحرز الهدف الوحيد في (د.17).

ورفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد "الشياطين الحمر" عند أربع نقاط في المركز الثاني.

المصدر: RT

   

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