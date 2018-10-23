بايرن يتجاوز أثينا بثنائية في أبطال أوروبا

تابع بايرن ميونيخ الألماني صحوته على حساب مضيفه أيك أثينا اليوناني عندما تغلب عليه 2-0، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله خافيير مارتينيز في (د.61)، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني (د.63).

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب بعد فوزه في الجولة الأولى على بنفيكا البرتغالي ثم تعادله على أرضه مع أياكس أمستردام الهولندي 1-1، في حين مني أيك أثينا بخسارته الثالثة تواليا محتلا قاع الترتيب.

وسقط فريق فالنسيا الإسباني في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه يزنج بويز السويسري ، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة.

وتقدم فالنسيا بهدف سجله ميشي باتشواي في (د.26)، وتعادل غوليوم هوارو ليونغ بويز في (د.55 من ركلة جزاء).

ورفع فالنسيا رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث وتوقف رصيد يونغ بويز عند نقطة في قاع الترتيب.

المصدر: وكالات