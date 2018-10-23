أبطال أفريقيا.. الترجي التونسي إلى النهائي على حساب بريميرو أغوستو

بلغ الترجي التونسي نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على ضيفه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي 4-2، اليوم الثلاثاء، في إياب نصف النهائي.

أحرز رباعية الفائز كل من يوسف بلايلي في (د.16 من ركلة جزاء) ومحمد اليعقوبي في (د.27) وهيثم الجويني في (د.74) وأنيس البدري في (د.85)، بينما أحرز للفريق الخاسر جيرالدو في (د.8) ومونجو بوكامبو في (د.64).

وكان الترجي قد تلقى الخسارة بهدف في مباراة الذهاب، إلا أنه نجح في تحقيق الفوز إيابا ليضمن التأهل بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ويلتقي الترجي المتوج باللقب عامي 1994 و2011، في الدور النهائي مع وفاق سطيف الجزائري أو الأهلي المصري اللذين يلتقيان لاحقا إيابا في سطيف (تقدم الأهلي ذهابا 2-0).

ويقام الدور النهائي بنظام الذهاب والإياب: المباراة الأولى بنهاية الأسبوع الأول من نوفمبر، والإياب في نهاية الأسبوع التالي.

وهي المرة السابعة التي يبلغ فيها الترجي الدور النهائي للمسابقة القارية بعد تتويجه مرتين، وخسارته في 1999 و2000 و2010 و2012.

المصدر: وكالات